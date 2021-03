Tumeltshams Grüne mit Sorgen um Nachfolge

Finde sich kein politischer Nachwuchs, würden die Grünen bei der kommenden Gemeinderatswahl nicht mehr antreten können, so die internen Befürchtungen. Nun werden Interessierte eingeladen, sich zu melden.

Seit 1997 sei die politische Landschaft in Tumeltsham vielfältiger geworden, da die Grünen in den Gemeinderat eingezogen sind. Seit 2003 sind sie mit drei Mandaten im Gemeinderat vertreten. "Einige grüne Gemeinderäte werden nach jahrelanger Tätigkeit bei der Wahl im Herbst nicht mehr antreten. Ohne frischen personellen Nachwuchs kann es keine neuerliche Kandidatur der Grünen geben", heißt es seitens der Partei. Für die Tumeltshamer Wähler bedeute das, dass sie dann keine Möglichkeit mehr haben würden, bei Gemeinderatswahlen Grün zu wählen. "Wir suchen daher dringend Menschen, denen die Mitsprache bei der Gestaltung ihrer unmittelbaren Lebensumgebung ein Anliegen ist." Gelinge der personelle Aufschwung nicht, würde die nächste Wahl wohl ohne die Grünen stattfinden. "Schwarz-Blau" könnte in diesem Fall die politische Macht noch stärker ausbauen, so die Tumeltshamer Grünen.

"Gesucht sind Frauen und Männer jeden Alters, die sich in einem vielfältigen, bunten Gemeinderat für Tumeltshams Zukunft einsetzen und ein Stück des Weges mit uns gehen möchten. Parteibuch ist für die Mitarbeit keines nötig." Interessierte melden sich per Mail an franz.bleckenwegner@gmx.at oder unter Tel.: 0676/358 07 25.

