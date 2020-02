In kaum einer Gemeinde des Bezirkes wurde und wird soviel gebaut wie in Tumeltsham. OÖN-Redakteur Josef Schuldenzucker besuchte Bürgermeister Erwin Diermayr und war der Erste, der eine Führung durch das neue Gemeindeamt bekam. Die Übersiedelung erfolgte erst in der Vorwoche, seit Montag dieser Woche findet der Amtsbetrieb im neuen Gebäude statt.