Kultursommer in Tüssling muss verschoben werden

Großveranstaltungen in Bayern sind bis Ende August verboten. Das trifft auch den Raiffeisen Kultursommer. Die geplanten Konzerte mit Wanda (19. Juli), Sting (20. Juli) und Sarah Connor (25. Juli) auf Schloss Tüßling sowie das mit Rainhard Fendrich (30. August) auf dem Kapellplatz Altötting müssen abgesagt werden. Die Konzerte sollen im Sommer 2021 nachgeholt werden. " Wir sind mit allen Künstlern bereits seit einigen Tagen im engen Austausch und arbeiten mit Hochdruck an Nachholterminen für alle vier Konzerte. Ganz besonders freue ich mich, jetzt schon mitteilen zu können, dass das Konzert von Weltstar Sting am 22. Juli 2021 nachgeholt wird", sagt Veranstalter Oliver Forster. Weitere Ersatztermine stehen noch nicht fest, werden aber sobald sich dies ändert, bekanntgegeben. "Bereits gekaufte Tickets behalten Gültigkeit für die Ersatztermine und müssen nicht umgetauscht werden“, so Forster.

