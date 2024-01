Türkischer Zivildiener half, wurde aber angefeindet

Mert Özdmir mit seinen Kollegen beim Roten Kreuz an der Ortsstelle Braunau, Manuel David und Anna-Christine Zeilinger

Sein Zivildienst ist mittlerweile vorbei, er bleibt aber trotzdem weiterhin freiwilliger Mitarbeiter des Roten Kreuzes in Braunau: Mert Özdemir.

Weil er Menschen helfen wollte, für sie da sein wollte, entschied er sich für einen Zivildienst beim Roten Kreuz. Özdemirs Eltern sind in jungen Jahren von der Türkei nach Wien gekommen, nach Braunau hat es den jungen Türken der Liebe wegen verschlagen. Seinen Zivildienst beim Roten Kreuz begann er mit der Ausbildung zum Rettungssanitäter. Die theoretische und die praktische Ausbildung hat er erfolgreich absolviert und auch die kommissionelle Prüfung bestanden. Dem Zivildienst stand nichts mehr im Weg. "Leider habe ich auch neben unglaublich vielen schönen Begegnungen Negatives erlebt", berichtet Özdemir, "einfach nur deshalb, weil meine Familie aus einem anderen Kulturkreis kommt." Das sei einfach nicht fair. "Dies während eines Transports zu erleben, also während man dem Menschen hilft, das kostet dann schon viel Kraft", betont der Helfer. Aufgegeben hat er aber trotzdem nicht und lässt sich auch die Freude am Helfen nicht nehmen.

"Man kann es nicht jeden recht machen"

"Man kann es nicht jedem recht machen – aber ich möchte trotzdem für alle da sein, die uns brauchen", sagt er.

Das Rote Kreuz helfe unterschiedslos dort, wo Hilfe gebraucht werde, wird betont. Egal, aus welchem Kulturkreis Menschen stammten, ihnen werde geholfen, und viele von ihnen würden anderen helfen, bekräftigt das Rote Kreuz in einer Aussendung.

Wer das Rotkreuz-Team verstärken will, der kann sich zum Rettungssanitäter ausbilden lassen. Der nächste Kurs im Bezirk Braunau beginnt am 26. Februar und wird als Abend- und Wochenendausbildung angeboten.

Mehr Informationen und Anmeldungsmöglichkeiten gibt es unter der Telefonnummer 07722/62264.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper