Trümmerfeld nach Alkounfall in Mattighofen

Ein 40-Jähriger aus dem Bezirk Braunau lenkte seinen Pkw kurz nach 4 Uhr früh auf der Unterlochner Gemeindestraße in Richtung Schalchen. Dabei kam er in Mattighofen links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Gartenzaun. Der Mann verriss den Wagen nach rechts, prallte gegen eine Verkehrstafel sowie zwei am Straßenrand parkende Wagen. Anschließend krachte er noch gegen einen Gartenzaun und einen Strommasten. Der 40-Jährige wurde leicht verletzt und nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Braunau gebracht. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 2,30 Promille.