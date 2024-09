Trotz Tragödie: Schärdinger Schlemmerfest findet wie geplant statt

"Wir sind besürzt über das unglaublich traurige Ungück und unser tiefstes Mitgefühl gilt den Angehörigen und Familien der Verunglückten": So lautet der Beginn eines Statements, dass die "Aktiwirte Schärding" heute Nachmittag in den sozialen Netzwerken veröffentlichten. Damit bezieht sich der Verbund der Schärdinger Gastronomiebetriebe auf den tragischen Unfall am unteren Stadtplatz, bei dem am Dienstag zwei syrische Arbeiter während Renovierungsarbeiten nach einem Deckeneinsturz verschüttet wurden und nach einem 17-stündigen Einsatz nur mehr tot geborgen werden konnten. Die OÖN berichteten.

Spende an betroffene Familien

Am kommenden Wochenende organisieren die "Aktiwirte" zum mittlerweile 17. Mal das bekannte Schärdinger Schlemmerfest, bei dem traditionell tausende Besucher in die Barockstadt kommen und am Stadtplatz in die vielfältige Welt der Kulinarik eintauchen können. Nach intensiven Überlegungen und in Anbetracht des erheblichen organisatorischen Aufwands, der mit der Durchführung des Schlemmerfestes verbunden sei, habe man sich entschieden, das Fest trotz der Ereignisse in dieser Woche stattfinden zu lassen, so die "Aktiwirte". Ihre Anteilnahme möchten die Gastronomiebetriebe im Rahmen der Veranstaltung zum Ausdruck bringen: So soll ein Teil der Eintrittsgelder an die Familien der Opfer gespendet werden. Trotz der traurigen Umstände freue man sich auf ein schönes Fest und darauf, einige angenehme Stunden in Schärding verbringen zu können.

Autor Valentin Berghammer Redaktion Innviertel Valentin Berghammer