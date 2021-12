Trotz Pandemie heuer 17 neue Geschäfte in Ried

Angesichts der Pandemie und deren Ungewissheiten sei es umso bewundernswerter, wenn sich mutige Menschen in die Selbstständigkeit begeben. 17 Standorte wurden heuer komplett neu gegründet: darunter die Gießerei in der Rainerstraße als Gewinner des Wettbewerbs "StadtUp 2.0" und Vorzeigeprojekt in Sachen Nachhaltigkeit, die Gfreierlei am Roßmarkt, in der Nicole ihren Gästen glutenfreie Produkte und Mittagessen anbietet, und in ihrer direkten Nachbarschaft die Goldschmiede Schiessl, in der Claudia Schiessl handgefertigte Unikate herstellt.

Warum Ried? "Als ich auf der Suche nach einem geeigneten Standort war, erkannte ich das Potenzial, das die Innenstadt den Menschen bieten kann – und zwar eine große Vielfalt an spezialisierten Fachbetrieben. Wir werden immer mehr und können unseren Kunden das Einkaufserlebnis bieten, das sie verdienen", so die gelernte Goldschmiedin zu ihrem Gründungsschritt.

Sieben bestehende Betriebe und Praxen sind übernommen oder erweitert worden: darunter die Eisdiele La Gelateria am Hauptplatz und decor & more in der Bayerhammergasse. Daniela Zaglmayr, die mit ihrem Geschäft decor & more den vierten Platz bei "StadtUp 2.0" belegte, hat sich Anfang 2021 dazu entschlossen, das Einrichtungs-, Geschenke- und Lifestyle-Sortiment um Bekleidung zu erweitern: "Wir wollten einen Fashion-Store mit lässiger und femininer Mode für Frauen jeden Alters für Ried schaffen – ein individuelles Sortiment aus hochwertigen Marken anbieten, abseits vom Mainstream, inspiriert vom Lebensgefühl aus dem Norden und als perfekte Ergänzung zu unserem Wohn- und Lifestyle-Sortiment."

Umgerechnet 25 Vollzeit-Jobs

In Summe wurden im heurigen Jahr allein in der Innenstadt 25 neue Arbeitsplätze – in Vollzeit-Äquivalenten – geschaffen und knapp 1500 Quadratmeter leerstehender Fläche neu genutzt, so das Rieder Stadtmarketing. Auch für 2022 seien die Aussichten gut, einige stünden bereits in den Startlöchern.