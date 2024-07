Trotz Insolvenz: Disko Herzog in Braunau bleibt geöffnet

Trotz der Insolvenz der P.B.R. Gastro GmbH mit Sitz in Adlwang (Steyr-Land) werde die Diskothek in der Bezirkshauptstadt Braunau weiterhin geöffnet bleiben. Die nächste Saison beginne planmäßig am 6. September. Die Betreiber werben mit dem dritten Saisonopening und locken mit verschiedenen Aktionen.

2022 öffnete die Disko Herzog in Braunau erstmals ihre Pforten - als eines von mehreren Lokalen der „Pentagon Diskotheken Gruppe.“ „Das Geschäft in Braunau lief und läuft gut und entspricht voll unseren Erwartungen“, so die Betreiber. Braunau sei der einzige Betrieb der Gruppe gewesen, der profitabel arbeite. Jetzt werde der Standort „kaufmännisch neu organisiert.“ Alle zugesagten Sponsoring-Vereinbarungen würden „selbstverständlich bestehen bleiben“, wird betont.

Autorin Magdalena Lagetar Redaktion Innviertel Magdalena Lagetar