Trotz Geiselnahme: "Habe mich in Afrikas Menschen verliebt"

Über ihre erste Reise in die Sahara vor 16 Jahren hat die Braunauerin Astrid Hynek ein Buch geschrieben. "Ich sehnte mich schon immer danach, einmal in die Wüste zu reisen", sagt Hynek. Sie genoss die Fahrt und verliebte sich in das Land mit seinen liebenswürdigen, herzlichen Menschen. Und das trotz traumatischer Erfahrung: Am letzten Tag im Norden des Niger fiel Hyneks Reisegruppe salafistischen Terroristen in die Hände. Doch sie hatten Glück. "Sie beraubten uns zwar, aber nachdem wir eine beachtliche Lösegeldforderung unterschrieben hatten, ließen sie uns wieder frei", sagt Hynek. Wenn sie nicht bezahlen würden, würden die Terroristen ihre Führer umbringen, hieß es.

Im Norden des Niger, in Arlit, sah Hynek die Auswirkungen des Uranabbaus. "Die Menschen dort sind krank, Luft, Erde und Wasser stark radioaktiv verseucht. Unser Projektpartner der NGO ,Aghirin’man’ versucht seit Jahren, die Situation zu verbessern", sagt Hynek. Auch sie nahm an internationalen Kongressen teil und lernte viele afrikanische Länder kennen. Der Name ihres Buches, "Strahlendes Afrika", soll auch dieses Problem beinhalten.

Es gelang Hynek, zusammen mit der "Initiative Eine Welt" in Braunau und dem Verein der "Freundinnen von Aoudéras" für das Dorf zahlreiche Projekte durchzuführen. Errichtet werden konnten eine Schneiderwerkstatt, fünf Trinkwasserbrunnen, eine Nomadenschule und vieles mehr. Die Projekte wurden zum Teil von der oö. Landesregierung unterstützt, aber auch durch Konzerte, Auktionen und Spenden finanziert.