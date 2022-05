Trotz Fusion: Keine Verschlechterungen angedacht

Bei der kürzlich abgehaltenen Generalversammlung der Raiffeisenbanken Eberschwang und Pramet wurde beschlossen, künftig einen "gemeinsamen" Weg in die Zukunft zu gehen. Meist gehen Fusionen auch mit Personalabbau, schlechteren Öffnungszeiten, weniger Schalterbetrieb, dem Wegfall von Bankomaten und vielen anderen Verschlechterungen einher.

"Das ist bei uns nicht der Fall. Die Filialen bleiben bestehen, wie sie sind. Da rühren wir nichts an. Auch die Öffnungszeiten bleiben gleich, ebenso der Schalterbetrieb. Auch beim Personal ändert sich nichts, es werden keine Mitarbeiter abgebaut. Einzige Ausnahme: Fritz Kothbauer, der Geschäftsleiter der Raiffeisenbank Pramet, wird demnächst in den Ruhestand gehen. Wir nehmen sogar einen Lehrling auf, und es wurde schon eine Beratungsmitarbeiterin eingestellt", so Vorstandsvorsitzender Johann Baumkirchner aus Eberschwang.

Die Zusammenlegung wurde ein Thema, weil anscheinend für Fritz Kothbauer kein Nachfolger gefunden werden konnte. "Es ist schwer bis schier unmöglich, einen Geschäftsleiter zu finden, der diese Aufgabe erfüllen kann und will. Für eine kleine Bank ist es extrem schwierig, einen Leiter zu finden", erläutert Johann Baumkirchner. Im Gespräch mit den OÖN versichert er auch, dass sämtliche Bankomatkarten, Pin-Codes, die Zugänge zu Elba und sämtliche Abbuchungsvorgänge gleich bleiben und sich für den Kunden praktisch gar nichts ändert.

Auch die "Nebenstelle" St. Marienkirchen als SB-Bank bleibt erhalten, so wie sie ist. Johann Baumkirchner und Philipp Illinger bilden den hauptberuflichen Vorstand und sind für die wirtschaftliche Stabilität verantwortlich. Josef Urwanisch und Kurt Kaser sind als Prokuristen für sämtliche Entscheidungen mitverantwortlich. 156 neue Kundinnen und Kunden zeugen von der guten Entwicklung der Bank. Mit einem Eigenkapital von 13 Millionen Euro (29,3 Prozent) steht die Bank sicher da.