Trotz einiger Probleme: Platz 10 in Zandvoort

Das dritte Rennen der Internationalen Deutschen GT3-Meisterschaft wurde in Zandvoort (Niederlande) ausgetragen. Nachdem die Technik in den ersten beiden Rennen in Oschersleben und auf der Heimstrecke am Red Bull Ring für den Kirchberger Simon Reicher noch nicht das gewünschte Ergebnis brachte, war man für den Bewerb in den Niederlanden sehr optimistisch.