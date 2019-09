"Trotz Diabetes können Betroffene ein normales und gesundes Leben führen"

Nur durch Zufall hat Erwin Holzleitner vor 22 Jahren erfahren, dass er an Diabetes leidet. Er arbeitet im Sozialbereich und ließ sich wegen eines Berufswechsels ärztlich durchchecken, als sein Hausarzt zu hohe Blutzuckerwerte feststellte. "Ich hatte schon Symptome, habe sie aber nicht als solche erkannt. Ich habe abgenommen, da ich aber zu der Zeit viel gelaufen bin, hab ich das eher dem zugeschrieben", sagt er.

Zu Beginn war die Unsicherheit

"Anfangs wusste ich nicht recht, wie mir geschieht", sagt Holzleitner. "Plötzlich darf man dies und jenes nicht mehr machen oder essen." Hilfe und Unterstützung suchte und fand der Mauerkirchner bei der Selbsthilfegruppe in Braunau. "Der Austausch mit anderen Betroffenen hat mir geholfen. Ich wusste plötzlich, was zu tun ist. Durch Vorträge von Experten bleibt man dort auch in der Medizin am Stand der Dinge", sagt er.

Holzleitner hat erst Tabletten genommen, dann auf Insulin umgestellt, "was seit 20 Jahren gut funktioniert". Der 55-Jährige achtet auf gesunde, ausgewogene Ernährung und ausreichende, regelmäßige Bewegung. "Es braucht niemand Angst vor Diabetes zu haben", sagt Holzleitner. "Wenn man mit der Erkrankung bewusst umgeht und weiß, was erlaubt ist und was nicht, kann man lange und gesund leben."

Sieben bis elf Prozent der Bevölkerung seien von der Stoffwechselerkrankung betroffen, so Elisabeth Ortner, Diätologin und Obfrau der Selbsthilfegruppe Braunau. Allein im Bezirk Braunau sind das zwischen 7200 und 11.350 Personen. Zum 30-Jahr-Jubiläum veranstaltet die Selbsthilfegruppe einen Infonachmittag über das Thema. Näheres im Infokasten.

Diabetes-Infonachmittag im VAZ Braunau

Am Samstag, 14. September, findet im VAZ, Veranstaltungszentrum Braunau, eine Diabetes-Infoveranstaltung statt. Die Diabetiker-Selbsthilfegruppe feiert ihr 30-Jahr-Jubiläum. Unter dem Titel „Alles über Diabetes“ werden die Besucher ab 12.30 Uhr umfangreich zum Thema informiert. Es gibt eine Fachausstellung mit Infoständen verschiedener Firmen mit Blutzuckermessgeräten, Insulinpumpen, Sensoren, Ernährungsberatung, Diabetesberatung, Fußpflege, kostenloser Blutzuckermessung und vielem mehr. Um 14 Uhr wird die Jubiläumsveranstaltung von der Obfrau der Gruppe, Elisabeth Ortner, eröffnet. Anschließend referiert Primar Martin Clodi über: „Diabetes mellitus, aktuelle Entwicklungen und Blick in die Zukunft“.