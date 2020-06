Trotz Coronakrise weitere Lehrlinge

Und man werde in den Schul-Sommerferien wieder mehr als 20 Praktikanten beschäftigen. Seit Anfang Mai ist Elisabeth Kriechbaumer neue Personalchefin der Wintersteiger AG. Die 37-Jährige, die vorher die Personalleitung von Fischer Sports verantwortete, hatte einen bewegten Einstieg beim Rieder Maschinen- und Anlagenbaukonzern. "Seit Anfang April sind mehr als 500 Kollegen in Österreich in Corona-Kurzarbeit, und die Abwicklung dieser Maßnahme hat einen hohen Einsatz an Zeit und Arbeit für mein Team und mich mit sich gebracht."

Mit Juristin Victoria Schlosser hat nach intensiver Begleitung der vergangenen vier Unternehmenszukäufe per Juni eine erst 28-Jährige die Abteilung "Recht und Projekte" übernommen. Schlosser ist damit die jüngste Bereichsleiterin bei Wintersteiger.