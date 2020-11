Trotz Corona: Heimische Betriebe suchen Lehrlinge

Im Herbst findet normalerweise die Lehrlingsmesse statt. Das ist auch heuer so, in diesem verrückten 2020er Jahr allerdings in einer anderen Form: sie wird ins coronasichere Internet verlegt, mit dem Ziel, Betriebe und Jugendliche zusammenzubringen. Eines hat Corona nämlich nicht verändert: Die Nachfrage nach Lehrlingen ist in den Braunauer Betrieben ungebrochen. Warum?

"Die Nachfrage nach Lehrlingen hat sich durch Corona in keiner Weise verändert, eher ist sie gestiegen. Die Betriebe wissen, dass man das Thema langfristig angehen muss", sagt Klaus Berer, Leiter der Wirtschaftskammer Braunau und ergänzt: "Fachkräfte werden immer gebraucht, auch dann, wenn Corona längst seinen Schrecken verloren hat. Den Grundstein dafür legt man jetzt mit der Aufnahme von Lehrlingen." Die Nachfrage ist groß, das Angebot heuer hingegen etwas mau. Es wurden vergleichsweise weniger Lehrverträge abgeschlossen, der Grund dafür naheliegend: "Aufgrund der weit verbreiteten Unsicherheit, wie es nach dem ersten Lockdown mit den Betrieben weiter gehen würde, haben viele Jugendliche den Weg in eine höhere Schule gewählt. Es wird spannend, wie sich das auf den Lehrlingsmarkt auswirken wird", sagt Berer. Dieser Rückgang sei auch auf die eingeschränkte Möglichkeit der Schnupperlehre zurückzuführen.

Ein erstes Kennenlernen ist auf der bereits bekannten und gut besuchten Internetplattform www.karrilehre.at möglich. Sie gewährt Einblicke in die Betriebe in der Region, mit den extra für diesen Zweck gedrehten Videos können Schüler bequem von zu Hause aus über ihr Smartphone Arbeitsprozesse, Produkte und womöglich zukünftige Kollegen kennenlernen. "In den vergangenen drei bis vier Wochen hat sich die Zahl der ‘KarriLehrebetriebe’ deutlich erhöht. Wir dürfen zwölf neue Betriebe begrüßen, die auch schon ihre Videos eingestellt haben und damit gute Einblicke geben. Es ist uns keine vergleichbare regionale Plattform bekannt", sagt Wirtschaftskammer-Obmann Klemens Steidl. Generell präsentieren sich insgesamt mehr als 50 Betriebe dauerhaft auf karrilehre.at, speziell für die digitale Lehrlingsmesse am 13. und 14. November (Start 9 Uhr) wird – wie auf Messen eben üblich – ein Rahmenprogramm mit Videos erfolgreicher Lehrabsolventen, Bewerbungstheater, damit das Vorstellungsgespräch nicht zur Stolperfalle wird, sowie Tipps zur richtigen Berufswahl geboten.

Artikel von Marina Mayrböck