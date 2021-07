Trompeten, Orgel & Stift

Trompetenglanz und Orgelklang – unter diesem Motto steht das Konzert aus der Reihe "Festmusik im Stift", das am Sonntag, 11. Juli, im Stift Reichersberg zu hören ist (Beginn 19 Uhr, Stiftskirche).

Mit Johannes Moritz aus Rainbach und Thomas Bachmair aus Schärding – beide an der Trompete – sind zwei Innviertler Topsolisten zu hören. Beide sind oder waren in österreichischen bzw. internationalen Spitzenorchestern engagiert. An der Orgel ist Bernhard Prammer zu hören, der Organist und Cembalist ist unter anderem Kustos und Organist im Alten Dom Linz.