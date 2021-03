Seit dem Bekanntwerden von den Plänen, Trinkwasser in der Ortschaft Eden an die Firma "water of life" zu verkaufen, bekämpfen die Diersbacher Grünen diese Absichten. Inzwischen hat sich auch Landesrat Stefan Kaineder vor Ort ein Bild gemacht und vom Diersbacher Gemeinderat wurde auf Antrag der Grünen einstimmig eine Resolution beschlossen, mit der sich die Gemeinde klar gegen den Verkauf von Trinkwasser an eine private Firma und gegen die Unterstützung dieses Projektes ausspricht.