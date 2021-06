Trikotversteigerungen brachten 10.000 Euro für die kleine Luisa

Um die Familie bei der Finanzierung einer bestmöglichen Therapie zu unterstützen, haben die Fußballer der Union Senftenbach zahlreiche Trikots von nationalen und internationalen Spitzenspielern aufgetrieben und versteigert, die OÖN haben berichtet. Jetzt konnte der Gesamterlös in der Höhe von 10.000 Euro an die Familie übergeben werden. "Wir sind genauso wie Luisas Familie sprachlos und möchten uns bei allen bedanken", heißt es von den Senftenbacher Kickern. Das letzte Trikot der Aktion ging an Luisa, nämlich eines der Union Senftenbach.