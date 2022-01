"Tricky NIKI" gastiert

Entertainer "Tricky NIKI" bringt am Freitag, 4. Februar, im Rahmen der Kulturreihe inntrada mit "NIKIpedia" einen Unterhaltungsmix aus Zauberkunst, Bauchreden und Stand-up-Comedy nach St. Martin im Innkreis. Niki Sedlak, so sein bürgerlicher Name, ist mit seinen Shows auf der ganzen Welt zu Hause. Die Show NIKIpedia mit dem Untertitel "Wenn das die Oma wüsste" wird am 4. Februar ab 20 Uhr in der Mehrzweckhalle St. Martin serviert.

Karten gibt es online unter www.oeticket.com sowie beim Marktgemeindeamt, bei Raiffeisenbank und Sparkasse St. Martin.