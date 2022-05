Tresor in Supermarkt aufgebrochen: Einer von drei Tätern verurteilt

Drei Täter machten sich am 28. Februar in der Nacht auf den Weg nach Münzkirchen. Zuerst wurde dort aus einem versperrten Container ein Winkelschleifer im Wert von 300 Euro gestohlen. Anschließend ging es zu einem nur wenige hundert Meter entfernten Supermarkt. Dort schlugen die Diebe ein Fenster ein, anschließend wurde mit Hilfe des zuvor erbeuteten Winkelschleifers ein Tresor geöffnet. Die Beute: beachtliche 15.800 Euro.

Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Polizisten einen 39-jährigen Kosovaren auf einem Autobahnparkplatz in Suben festnehmen. Nach den weiteren mutmaßlichen Tätern, die den Ermittlern namentlich bekannt sind, wird nach wie vor gefahndet.

Gegen den 39-Jährigen wurde nach seiner Festnahme die Untersuchungshaft verhängt, jetzt fand im Landesgericht Ried der zweite Verhandlungstag statt. Er habe mit der Tat nichts zu tun, so der Angeklagte. Dass der beim Einbruch verwendete Winkelschleifer kurze Zeit nach der Tat im Ersatzreifenlager seines Autos sichergestellt wurde, stand jedoch im krassen Widerspruch zur Verantwortung des Beschuldigten, der einen Bargeldbetrag in der Höhe von 2400 Euro bei sich hatte.

Bei der polizeilichen Einvernahme und auch vor Gericht tischte der 39-Jährige immer wieder verschiedene Theorien auf, wie das Tatwerkzeug in sein Auto gekommen sein soll. Einmal sagte der 39-Jährige, dass er nicht wisse, wie der Winkelschleifer in sein Auto gekommen sei. Ein anderes Mal behauptete er, dass er das Gerät erst wenige Minuten vor seiner Festnahme auf dem Autobahnparkplatz von einem Rumänen gekauft habe.

"Unglaubwürdige Angaben"

Für Richterin Leonie Paischer stand die Schuld des Kosovaren daher völlig außer Zweifel. "Ihre Angaben waren völlig unglaubwürdig. Tatsache ist, dass diese Flex ganz eindeutig dem Einbruch im Supermarkt zugeordnet werden konnte. Ihre widersprüchlichen Aussagen ziehen sich wie ein roter Faden durch dieses Verfahren. Die bei ihnen sichergestellten 2400 Euro waren ihr Anteil an der Diebesbeute, davon bin ich überzeugt."

Der bisher unbescholtene Angeklagte wurde als Beitragstäter zum schweren Diebstahl zu einer Strafe von neun Monaten, zwei Monate davon unbedingt, verurteilt. Da er den unbedingten Teil bereits in der Untersuchungshaft verbüßte, wurde der Beschuldigte noch am selben Tag enthaftet. Dem Mann droht aber ein weiterer Prozess, da er auch bei einem Einbruchsdiebstahl in Leonding beteiligt gewesen sein soll. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.