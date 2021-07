BRAUNAU. Vier Jahrzehnte lang war Hans Blocher als Lehrer an der HTL Braunau tätig, davon 18 Jahre als Direktor. Er ist wesentlich für den Erfolg der HTL Braunau verantwortlich, nun verabschiedet sich Blocher in den Ruhestand. Die Liste der Erfolge ist lang, Schüler der HTL Braunau räumen serienweise Wettbewerbspreise ab, die Innviertler Technikerschmiede gilt als eine der innovativsten in Österreich. Im Jahr 1980 startete Hans Blocher als Lehrer an der HTL und setzte von Beginn an Akzente.