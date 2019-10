Teilnehmen wollten mehrere Waldzeller Vereine, mitmachen durfte aber schließlich nur die Goldhaubengruppe. Die Rede ist vom Festzug zur Eröffnung des größten Volksfestes der Welt, jenem in München. Am 22. September waren sie dann mitten unter den 9.000 Teilnehmern, die – von Hunderttausenden beklatscht – zur Festwiese marschierten: Vierzig Frauen aus Waldzell in ihren prächtigen, aber meist nicht leichten Gewändern, mit ihren Goldhauben oder sonstigem Kopfschmuck.