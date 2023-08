"Traueranzeigen-Einbrecher" will sich an nichts mehr erinnern können

64 Einbruchsdiebstähle, vorwiegend im Innviertel und im Welser Raum, werden einem 42-Jährigen aus dem Landkreis Passau von der Staatsanwaltschaft Ried vorgeworfen. Am 23. November 2022 wurde der Beschuldigte, für den die Unschuldsvermutung gilt, in Aurolzmünster von der Polizei auf frischer Tat ertappt, seither sitzt er in der Justizanstalt Ried in Untersuchungshaft.