Trauer um Lorenz Einfinger

Am Donnerstagabend gab die Firma Elmag den Tod von Firmengründer Lorenz Einfinger bekannt: "Mit tiefer Trauer und schweren Herzens überbringen wir die Nachricht vom Tod von Lorenz Einfinger."

Der 69-jährige Ehemann, Vater und Großvater ist am vergangenen Sonntag, 21. Februar, im Kreise seiner Familie friedlich eingeschlafen. Lorenz Einfinger litt seit einigen Jahren an Knochenmarkkrebs. "Wir verabschieden einen großartigen Menschen, einen erfolgreichen und weitsichtigen Unternehmer und vor allem einen großen Menschenfreund. Seine positive Energie, seine Lebensfreude und Begeisterung, seine Menschlichkeit und Herzlichkeit werden uns für immer begleiten", heißt es auf Facebook. Lorenz Einfinger gründete Elmag vor mehr als 35 Jahren und formte es zu einem international erfolgreichen Unternehmen. Das Begräbnis findet am heutigen Samstag im engsten Familienkreis statt. Die Firma und das Lebenswerk von Lorenz Einfinger wird seit 2019 von Markus Einfinger, dem Sohn von Lorenz Einfinger, geführt. Stellvertretende Geschäftsführer sind Josef Wimmer und Thomas Kubinger.

Artikel von Thomas Streif Lokalredakteur Innviertel t.streif@nachrichten.at