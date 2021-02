Transport zur Impfung für Nicht-Gehfähige

Vereinzelt gab es Fälle, in denen der Impftermin nicht eingehalten werden konnte, weil es am Transport scheiterte, bestätigt der Krisenstab des Landes auf Anfrage. Doch es wurde eine Lösung gefunden, die "aus jetziger Sicht auf die kommenden Impftermine dieser Personengruppen Anwendung finden", so der Krisenstab: Mit einem Transportschein, ausgestellt vom Hausarzt, kann man sich an die zuständige Organisation (Rettungsdienst, Krankentransport, Taxi usw.) wenden. Die Kosten übernimmt seit Kurzem die Gesundheitskasse. "Erst wenn der Patient einen solchen Transportschein hat, wird er von uns zu einer Impfung transportiert", sagt Christian Hartl, Pressesprecher des Roten Kreuzes – auch wenn der Krankentransport mit seinen Aufgaben hoch ausgelastet sei.

Die nächsten Erstimpf-Termine werde es voraussichtlich in der Kalenderwoche acht geben, bis dahin werden die erstgeimpften Ü-80-Jährigen erstmal zweitgeimpft, so der Krisenstab. (mala)

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.