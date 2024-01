Zum zweiten Mal vergeben die OÖN in diesem Jahr in vier Kategorien den Feronia-Preis für Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Die Einreichfrist für Unternehmen, Vereine, Initiativen oder Schulklassen für die vier Kategorien endet am Samstag, 3. Februar. Bewerbungen sind unter nachrichten.at/feronia möglich. Bereits eingereicht hat der Rieder Sportbekleidungshersteller Löffler.

"Wir beschäftigen uns viel damit, den CO2-Ausstoß so zu minimieren, dass wir dem Europäischen Green Deal Rechnung tragen", sagt Löffler-Geschäftsführer Otto Leodolter. Das Unternehmen beschäftigt am Firmenstandort in Ried, den es bereits seit 1973 gibt, rund 180 Mitarbeiter. Rund 100 weitere Mitarbeiterinnen nähen in einem neu errichteten Werk in der bulgarischen Stadt Tryavna angelieferte Schnittteile zusammen. "Wir versuchen, so viele Materialien wie möglich aus Europa zu verwenden, die Produktionsschritte finden ausschließlich in Ried und Bulgarien, also in der EU, statt", sagt Leodolter.

Demnächst präsentiert Löffler den zweiten Nachhaltigkeitsbericht. "Wir haben in den vergangenen drei Jahren sehr viele Daten gesammelt und viele der 80 definierten Maßnahmen des ersten Nachhaltigkeitsberichts abgearbeitet", sagt Leodolter. Eines der großen, aber durchaus komplizierten Themen sei, das für die Kleidung verwendete Material im Kreislauf zu halten.

Zudem versuche man, die Transportwege so kurz und effizient wie möglich zu halten. Bei der Frühjahrs- und Sommerkollektion könne die komplette Lieferkette, vom Stoff weg bis zum fertigen Produkt, über die Website nachverfolgt werden. "Transparenz ist für uns nicht nur ein Schlagwort, denn eine transparente Lieferkette ist der Schlüssel zu einem nachhaltigen Produkt", betont Leodolter.

Eine PV-Anlage auf dem Firmendach sei selbstverständlich, "aber es benötigt viele weitere Maßnahmen, wie etwa Maschinen mit reduziertem Energiebedarf. Wir beschäftigen uns ständig mit diesen Themen. Zudem wollen wir Lösungen erarbeiten, wie wir den CO2-Ausstoß bei der Anreise der Mitarbeiter reduzieren können", sagt Leodolter.

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel