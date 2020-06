Transitverbot ist jetzt in Kraft

Die bereits für einen früheren Zeitpunkt geplante Inkraftsetzung war wegen der Auswirkungen der Coronakrise verschoben worden, zumal es an den Grenzübergängen teils zu beträchtlichen Verzögerungen gekommen war. Die Verordnung soll Anwohner von Lkw-Transit entlasten, politischer Druck war vor allem von SP und Grünen gekommen. "Um die Wirtschaft in der Zeit des Wiederhochfahrens nach der Corona-Ausnahmesituation nicht noch zusätzlich zu belasten, kam es zu jener Änderung, dass diese Fahrverbote erst mit 1. Juni gelten", so Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FP).

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Günther Steinkellner Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.