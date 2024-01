Transaktionsexperte Moritz Salzgeber neu bei Puttinger Vogl

Peter Vogl von der auf Wirtschaftsrecht spezialisierten Kanzlei Puttinger Vogl war viele Jahre Fußballfunktionär bei der SV Ried und sogar Geschäftsführer bei Red Bull Salzburg. Jetzt ist ihm ein "Anwalts-Transfer" gelungen: Vogl holte den international erfahrenen Gesellschaftsrechtsexperten Moritz Salzgeber mit Anfang Jänner neu ins Team der insgesamt 15 Juristen.

Für den 35-jährigen Salzgeber ist der Wechsel in die größte Anwaltskanzlei im Innviertel mit Standorten in Ried und Salzburg eine Rückkehr in die Heimat. Er wuchs in Andorf auf und maturierte in Schärding. Sein beruflicher Werdegang führte Salzgeber über renommierte Wirtschaftskanzleien wie Binder Grösswang in Wien bis zu Kirkland & Ellis in New York.

Mit Moritz Salzgeber will Puttinger Vogl nicht nur ihre Position als führende Wirtschaftskanzlei des Innviertels ausbauen, "sondern auch um eine besondere internationale Expertise erweitern", sagt Kanzleipartner Peter Vogl, der neben seiner Tätigkeit für Red Bull etwa auch im Aufsichtsrat von Fischer, Tilo, Löffler, Optimo und weiteren Innviertler Unternehmen sitzt.

Salzgeber wird bei Puttinger Vogl fortan die Bereiche des Gesellschafts-, Immobilien-, Umgründungs- und Transaktionsrechts (M&A) bearbeiten. Ebenso berät er zum allgemeinen (wirtschaftsnahen) Zivilrecht und zur Vertragserrichtung. Neben seiner anwaltlichen Tätigkeit ist der Andorfer auch als Vortragender sowie als Autor von Fachpublikationen tätig.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper