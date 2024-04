Traktoranhänger stürzte in Eisengöring bei Ausfahrt um – 9 Personen verletzt

Gelenkt wurde der Traktor von einem 24-Jährigen aus dem Bezirk Braunau. Er war in der Ortschaft Eisengöring, Gemeinde Franking, unterwegs. Am Traktor angehängt war ein Anhänger, auf dem sich 11 Personen befanden. Sie wollten gemeinsam eine Ausfahrt machen.

Als sie auf einer Straße mit einer Steigung von 19 Prozent fuhren, starb plötzlich der Motor ab. Das gesamte Gespann begann rückwärts zu rollen. Dabei kippte der Anhänger um.

Insgesamt wurden 9 Personen verletzt und in das Landeskrankenhaus Salzburg gebracht. Am schwersten verletzt wurde eine 59-Jährige aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung. Sie wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber "Heli 6" in das LKH Salzburg geflogen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper