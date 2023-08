Traktor stürzte über Böschung: Lenker schwer verletzt

Der der letzte Arbeitstag der Woche hat für einen 51-Jährigen aus dem Bezirk Grieskirchen mit einem schweren Unfall begonnen: Der Arbeiter war gegen sieben Uhr mit dem Traktor seiner Firma in Richtung Gurten unterwegs, als er an der Kreuzung der B141 mit der Wippenhamer Straße die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Auf Höhe der Ortschaft Zimetsberg geriet der Traktor vermutlich wegen erhöhter Geschwindigkeit ins Schwanken und stürzte eine Böschung hinunter.

Der Lenker konnte sich zwar selbst aus dem Gefährt befreien, zog sich aber schwere Verletzungen zu. Zwei nachkommende Autofahrer eilten sofort zu Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Der 51-Jährige wurde vom Notarzt versorgt und in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei am Freitagnachmittag mit.

