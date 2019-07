Traktor fing Feuer - Passant schlug Alarm

Ein Landwirt (49) aus der Ortschaft Freiling hatte die Zugmaschine samt dem mit Strohballen beladenen Anhänger am Donnerstagnachmittag hinter der Scheune seines Hofes abgestellt. Gegen 21 Uhr bemerkte ein zufällig am Hof vorbeifahrender 43-Jähriger, dass der Traktor brannte. Der Passant reagierte blitzschnell und koppelte den Anhänger ab. Danach verständigte er die Feuerwehr. Die Feuerwehr Gurten rückte mit drei Fahrzeugen und 20 Helfern an. Diese verhinderten, dass die Flammen auf die Scheune übergriffen. Was das Feuer ausgelöst hatte und wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht fest.

