Tourismusverband in der Warteschleife: Stelle muss neu ausgeschrieben werden

Etwas Besonderes ist der Tourismusverband Oberes Innviertel Mattigtal. Weil er Mitgliedsgemeinden nicht nur aus dem Bezirk Braunau hat, sondern auch aus dem Salzburger Flachgau und sogar aus Bayern. Es war nicht leicht, das durchzusetzen. Und die Geburtswehen sind noch nicht zu Ende. Geschäftsführerin Monika Pingitzer hat schon nach zwei Monaten gekündigt, die OÖNachrichten berichteten exklusiv.

"Aus gesundheitlichen Gründen", sagt Aufsichtsratsvorsitzende Christine Baccili. Die besondere Struktur oder die Unstimmigkeiten über die Zusammensetzung des Vorstands seien nicht schuld daran. "Zu politisch, zu wenig Touristiker", hatte die Kritik von Günter Maislinger gelautet, er ist Obmann von "Seelentium", das jetzt Teil der Tourismusvereinigung ist. Baccili blickt nach vorn: Die Geschäftsführer-Stelle wird neu ausgeschrieben. Und weiß, dass die Nachfolge im günstigsten Fall im Oktober angetreten werden kann, weil es Fristen gibt, Gespräche geführt werden müssen und die Sommerpause auch verzögert. Einfach die Zweitgereihte des vergangenen Auswahlverfahrens zu nehmen, gehe nicht, weil die nicht Vollzeit zur Verfügung stehe. Und die Drittgereihte war Christine Baccili selbst. "Ich bewerbe mich nicht. Ich müsste als Aufsichtsratsvorsitzende zurücktreten, es müsste dann wieder eine Wahl geben", begründet sie. Und ist nach wie vor vom Projekt und von der Tourismusregion Oberes Innviertel Mattigtal überzeugt. "Auch wenn es eine schwere Geburt ist, es wird sicher ein wunderschönes Kind. Wir haben ja was zu bieten."

Vom Tourismus Oberösterreich wird mit 1. Juli ein interimistischer Geschäftsführer bestellt. "Der laufende Betrieb und die Gästebetreuung sind aber auch jetzt gesichert", betont Baccili. Alle anderen Touristiker arbeiten in den Büros in Braunau, Mattighofen und Franking. Und es werde auch an der Markenentwicklung und den Broschüren weitergearbeitet. Da sei bereits Vorarbeit geleistet worden. Über den Nachfolger von Monika Pingitzer entscheidet dann der Aufsichtsrat des Tourismusverbandes Oberes Innviertel Mattigtal.

Artikel von Monika Raschhofer Lokalredakteurin Innviertel m.raschhofer@nachrichten.at