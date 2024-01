Tourismusverbände müssen sich nach Partnern für Fusion umsehen

Die Zeit läuft: Ein Jahr bleibt Oberösterreichs 19 Tourismusverbänden, um sich neu zu ordnen und zusammenzurücken. Ab 1. Jänner 2025 soll es laut neuem Landestourismusgesetz deutlich weniger Verbände geben – und dafür mehr Effizienz. "Mir ist es lieber, es sind nicht sechs Tourismusverbände auf einer Messe in Deutschland, sondern eine Region auf sechs Messen, um die Schlagkraft zu erhöhen", sagt Tourismuslandesrat Markus Achleitner (ÖVP).

Befürchtungen und Zuversicht

Wie viele Tourismusverbände es in einem Jahr noch geben wird, ist noch nicht genau geklärt. Erste Gespräche unter den Verbänden laufen bereits, auch im Innviertel. "Es gibt noch keine konkreten Ergebnisse, sondern nur erste Gespräche. Natürlich blicken wir in die Nachbarschaft", sagt Entdeckerviertel-Geschäftsführer Georg Bachleitner. Erst vor vier Jahren wurden die Tourismusverbände fusioniert, er hat also schon Erfahrung mit Zusammenschlüssen. Im Entdeckerviertel-Aufsichtsrat habe man darüber schon diskutiert, die Freude hält sich aber in Grenzen. Denn die Befürchtung, dass kleinere Gemeinden mit ihren Angeboten in einem noch größeren Verband das Nachsehen haben, schwingt mit.

Optimistischer blickt Gerald Hartl, Geschäftsführer des Tourismusverband s’Innviertel auf das Jahr: "Wir werden versuchen, das Beste daraus zu machen und unsere Region weiterhin so gut wie möglich touristisch zu vermarkten und zu verkaufen", sagt er. Die Angebote, die eine jede Region ausmachen, liegen auf dem Tisch. "Wir werden sicher etwas Gutes zustandebringen", sagt Hartl, die Themen liegen ja nicht so weit auseinander.

Auch der erst vor vier Jahren gegründete Tourismusverband Hausruckwald, bestehend aus sieben Tourismusgemeinden rund um Vöcklabruck, schaut sich bereits nach Partnern um – und zwar im Norden. Laut Tourismusdirektor Robert Herzog laufen Gespräche mit Vertretern der Regionen "s’Innviertel" (Region Ried), "Entdeckerviertel" (Region Braunau) und der Vitalwelt Bad Schallerbach. Eins ist aber gewiss: Zu bieten haben die Tourismusregionen einiges, ihre individuellen Stärken wollen sie auch in Zukunft ausspielen. "Bei uns ist das Grenzüberschreitende ein großes Thema. Wir fokussieren die Zusammenarbeit mit Bayern und dem Salzburger Land. Das funktioniert und das soll unbedingt auch beibehalten werden", sagt Bachleitner. Der Tourismus hat sich nach den Coronajahren gerade erst wieder erholt, betonten die Geschäftsführer. Im Entdeckerviertel hat man im November bereits die Nächtigungszahlen des bisher stärksten Jahres 2019 überholt. Auch Hartl ist zufrieden: "Wir sind bei den Zahlen von 2019, also vor Corona", sagt er. Heuer wird mit dem Hotel entlang der B1 148 ein weiteres Übernachtungsangebot entstehen. "Wir blicken auf alle Fälle positiv in das kommende Jahr", sagt er. Was die Bilanz des Vorjahres betrifft, ist auch Herzog zufrieden. Die Nächtigungszahlen in der Region stiegen um 15 Prozent.

