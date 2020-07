Tourismusregion beschenkt "Helden des Alltags"

Aufgerufen wird dazu, Menschen, die aufgrund ihres Berufes während der Corona-Zeit ganz Besonderes leisteten und leisten – etwa aus dem Bereich der medizinischen Betreuung, Pflege, aber auch der täglichen Versorgung –, zu nominieren.

Für 50 "Helden" mit Begleitung

Eine Jury wird 50 "besondere Menschen" auswählen und diese mit Begleitung ins "Entdeckerviertel" einladen. Dieses touristische Package, das regulär zwischen 169 und 219 Euro pro Person kostet, sei ein Dankeschön, so Georg Bachleitner, Geschäftsführer des "Entdeckerviertels" zwischen Salzach, Inn und Mattigtal: Innerhalb von drei Tagen lassen sich zum Beispiel die neue KTM Motohall, eine Innviertler Traktorroas, Bauerngolf, eine Burgführung in Burghausen, eine Kirchturmführung in Braunau, alle sieben Strandbäder und Eintritte in alle Museen der Region genießen. Dazu gibt es auch noch einen Einkaufsgutschein und ein "Entdeckerviertel-Picknick" mit Schmankerln auf der Picknickdecke.

So funktioniert die Nominierung: Man kann sich selbst bewerben oder jemanden aus Bayern oder Oberösterreich unter info@entdeckerviertel.at vorschlagen. Infos zum touristischen Angebot gibt es auf einen Blick unter www.entdeckerviertel.at.