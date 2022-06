Tourismus: Wie Schärding von der Donau profitiert

Dass die Barockstadt nicht an der Donau, sondern direkt am Inn liegt, ist weithin bekannt. Was hingegen viele nicht wissen, ist, dass Schärdinger Tourismusbetriebe sehr wohl von der Nähe zur Donau profitieren. Die Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband Donau OÖ hat in vielen Bereichen bereits Früchte getragen.