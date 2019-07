Tourismus und Schärding sind eng verbunden. Den durch den Tourismus entstehenden Profit für Schärding müsse man aber in Relation zu den Kosten setzen, hatte Bürgermeister Franz Angerer in einem Statement gegenüber den OÖN gefordert. Wir haben uns die Zahlen, die sich aus den Interessentenbeiträgen – also den Tourismusbeiträgen der Wirtschaftstreibenden – ergeben, näher angesehen. Die Beiträge sind je nach Branchen unterschiedlich hoch. Betriebe, die mehr Nutzen aus dem Tourismus