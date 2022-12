Tourismus: Passau und Engelhartszell wollen die Zusammenarbeit vertiefen

Engere Zusammenarbeit im Bereich Kultur und Tourismus streben die Gemeinde Engelhartszell und die Stadt Passau an. Themen wie die Donau, das zugehörige Radwegenetz und die gemeinsamen Teile des historischen Römer-Limes sind ebenso im Visier wie das Schütz-Art-Museum in Engelhartszell. Bürgermeister Roland Pichler, Kulturobmann Friedrich Bernhofer und Museumsgründer Josef Schütz haben zuletzt Passaus Oberbürgermeister Jürgen Dupper im Schütz-Art-Museum begrüßt, um Grenzüberschreitendes zu erörtern.

Ziel ist eine intensivere Zusammenarbeit der Passauer Museen mit dem Schütz-Art-Museum. Gegenseitige Auflage von Werbemitteln, die Verknüpfung im Internet und wechselseitige Einladungen zu den laufenden Ausstellungen sollen erste Beiträge dazu sein. Schon jetzt komme mindestens ein Drittel der 20.000 jährlichen Museumsbesucher in Engelhartszell aus dem benachbarten Bayern – vor allem aus der Stadt und dem Landkreis Passau. Umgekehrt besuchen Gäste aus der heimischen Donauregion die zahlreichen Kultureinrichtungen der Stadt Passau. Seit 1980 finden jährlich Konzerte der Festspiele Europäische Wochen Passau in der Stiftskirche Engelszell statt.

Im Sommer 2021 wurden die römischen Ausgrabungen Boiotro in Passau, Stanacum in der Engelhartszeller Ortschaft Oberranna und Ioviacum an der Schlögener Donauschlinge von der UNESCO als Teil des Donaulimes, der ehemaligen Nordgrenze des römischen Reiches, zum Welt-Kulturerbe erklärt. Nur ganz selten liegen mehrere Welterbestätten so nah beieinander wie in diesem Fall auf nur 40 Kilometer, so die Partner. Daher biete sich auch hierbei eine enge Zusammenarbeit geradezu an. Nach dem nunmehr erfolgten Lückenschluss am internationalen Donauradweg von Passau nach Schlögen im Bereich von Oberranna bis Wesenufer soll 2023 und 2024 eine Radrunde zwischen Passau und Schlögen entstehen.

Welterbe-Runde für Radfahrer

Die vier bayerischen und sieben österreichischen Gemeinden wollen dazu auch die Erfahrungswerte von "Rad Total im Donautal" einbringen: Eine "Donaulimes-Welterberunde" soll über die Welterbestätten hinaus die bestehenden Römer-Rastplätze und die Kultur-Highlights der Stadt Passau und der Donauregion im Grenzgebiet einschließen. Dieses Angebot soll auch zu einer längeren Verweildauer der Touristen und somit zu einer Steigerung der Wertschöpfung beitragen.

Beim Treffen mit Passaus Oberbürgermeister Dupper übergab Kulturobmann Bernhofer aus dem Fundus seines Großvaters zwei alte Hefte mit Maidult-Liedern, die bereits vor mehr als 100 Jahren in Passau gesungen wurden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper