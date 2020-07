„Die zurückgewonnene Reisefreiheit bringt den Tourismus in Schärding allmählich wieder in Schwung“, sagt Sandra Kobleder, Büroleiterin des Tourismusvereines Schärding. Die Touristinfo an der Alten Innbrücke werde mittlerweile wieder recht gut frequentiert – sowohl von Besuchern, als auch Bewohnern der Barockstadt. Erfreulich sei laut der Tourismusexpertin die Anfragentätigkeit speziell bei den Rad- und Familienurlauben.