Dass Tourismuschefin Bettina Berndorfer, wie bereits berichtet, zum Tourismusverband Donau Oberösterreich mit Jahresanfang wechselt, hat in der Barockstadt die Diskussion über die touristische Zukunft Schärdings neu entfacht. Dass ihre langjährige Stellvertreterin, Sandra Kobleder, das Kommando in der Tourist-Info an der Alten Innbrücke übernimmt, hat viele Gemüter wieder beruhigt.