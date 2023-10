Totalsperre bei Krankenhaus Braunau bis Ende 2023

Das größte Bauprojekt in der Geschichte des Braunauer Krankenhauses schreitet voran. Der sechsstöckige Bauteil 10 soll Mitte 2024 in Betrieb genommen werden, nun wird mit der Neugestaltung der Außenanlagen vor dem Hauptzugang des Krankenhauses begonnen. Begleitend dazu wird auch das Teilstück der Ringstraße vor dem Krankenhaus generalsaniert. Dazu ist eine Totalsperre der Ringstraße in diesem Bereich notwendig. Die Vollsperre beginnt ab heute.

Von den Leitungseinbauten bis hin zur Straßenbeleuchtung wird alles in dem Bereich erneuert. Der Geh- und Radweg von der Ringstraße in Richtung Tal und Naherholungsgebiet erhält seinen Lückenschluss. Für den Citybus entstehe eine neue Haltestelle in unmittelbarer Nähe zum Krankenhaus-Haupteingang, informiert die Stadtgemeinde Braunau.

Ein Teil der Ringstraße wird voraussichtlich bis Jahresende gesperrt.

"Um die Baumaßnahmen durchführen zu können, ist es notwendig, ein Teilstück der Ringstraße für sämtliche Verkehrsteilnehmer gänzlich zu sperren", sagt VP-Bürgermeister Hannes Waidbacher. Die Straßensperre beginnt morgen und ist bis Jahresende vorgesehen. Für Fußgänger werde in der Zeit der Zugang zum Krankenhaus weiterhin möglich sein. Fahrzeuge können jedoch nur im äußersten Notfall zufahren. Die Zufahrt zum Parkhaus, in dem vergangene Woche der zweite Teil eröffnet wurde, bleibt uneingeschränkt möglich. Eine Haltestelle für den Citybus wird in der Nähe der Rotkreuz-Stelle in der Jubiläumsstraße eingerichtet. Um den geordneten Ablauf kümmert sich geschultes Personal der Baufirma.

Es werden kleinräumige Umleitungen, auch für Radfahrer, in Richtung Tal und Stadt eingerichtet. Für die Gesamtfertigstellung der Platzgestaltung und des Straßenbaus werde im Frühjahr 2024 erneut eine Vollsperre erforderlich sein, heißt es aus dem Stadtamt.

Die Pläne im Detail

Mit dem neuen Bauteil entstehen 59.900 Quadratmeter neuer Raum.

Die Gesamtkosten betragen rund 63,3 Millionen Euro.

Platz finden sollen in dem neuen Gebäude – wie berichtet – die Abteilungen Innere Medizin 1 und 2, die Chirurgie, die Kinder- und Augenabteilung, die Ambulanzen und die operative Tagesklinik, die einen eigenen OP-Saal enthält.

Zudem kommen in dem Gebäude auch eine Cafeteria, die Materialwirtschaft und ein ganzes Stockwerk für die Technik unter. Das Besondere ist, dass es im neuen Bauteil nur noch Zweibettzimmer für insgesamt 158 Patienten geben wird.

Krankenhaus und Stadtgemeinde seien bemüht, die Baudauer so kurz wie möglich zu halten, und bitten um Verständnis.

