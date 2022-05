Tolle Stimmung bei den Fans trotz der Finalniederlage

Gesungen wurde sogar noch auf der Heimfahrt: Die 3000 SV-Ried-Fans ließen sich die Stimmung trotz Cup-Niederlage nicht vermiesen. "Wir sind trotzdem stolz", ließ eine Gruppe junger Männer kurz vor dem Einstieg in einen der Busse Richtung Innviertel noch lautstark wissen. Beifall anderer Fans ließ nicht lange auf sich warten.

Trafen sie auf der Heimfahrt zufällig bei Pausen auf Parkplätzen zusammen, wurde der Stolz auf ihre Mannschaft mit gemeinsam gesungenen Parolen gleich wieder spürbar. Von Müdigkeit auch in den späten Sonntagabendstunden keine Spur. "Den Cup, den holen wir uns einfach nächstes Jahr", war sich Christian aus Ried sicher.

Stolz waren nicht nur die Fans auf ihre Mannschaft, sondern auch die Mannschaft auf ihre Fans: "Leider hat es nicht für den Cup-Titel gereicht, aber wir haben die besten Fans der Welt", schrieb SV-Ried-Athletiktrainer Andreas Berktold auf Facebook. Cheftrainer Christian Heinle: "Die Leistung unserer Fans war ein Wahnsinn."

Abstiegskampf statt Cup-Finale

Am gestrigen Montag und heute hat die Mannschaft nach den zuletzt intensiven Tagen trainingsfrei, auch um die Köpfe für die kommenden, wichtigen Aufgaben freizubekommen. Ab sofort heißt es wieder: Abstiegskampf statt Cupfinale. Am Samstag kommt es in Altach (17 Uhr) zum Duell mit dem Tabellenletzten aus Vorarlberg.

Der Vorsprung der SVR auf Altach beträgt vier Punkte. Mit einem Sieg würden sich die Rieder zwei Runden vor Schluss den Klassenerhalt sichern. Bei einer Niederlage würde sich die Situation für die Rieder im Tabellenkeller drastisch zuspitzen. "Wir fahren nach Altach und wollen dort gewinnen, was sicher schwer genug wird", sagt Trainer Heinle.