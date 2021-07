Bei den Landesmeisterschaften der Allgemeinen Klasse in Linz lieferten die Athleten der Sportunion IGLA long life tolle Leistungen ab. Antonia Kaiser holte sich den Titel über die 100-Meter-Distanz in 12:24 Sekunden. Mit der Staffel holte die IGLA einen zweiten Titel. In der Besetzung Marie Angerer (jüngste Starterin Jg. 2007), Ina Huemer, Antonia Kaiser und Petra Gumpinger war das IGLa-Team nicht zu schlagen. Die Zeit von 47,68 Sekunden bedeutete neuen Vereinsrekord und den vierten Platz in