Tödlicher Unfall nach Überholmanöver: Ein Jahr bedingte Haft für Autofahrerin

Zwei Tage vor dem Heiligen Abend kam es am 22. Dezember in der Nacht im Gemeindegebiet von St. Peter am Hart zu einem tragischen Unfall, bei dem ein 31-Jähriger aus Mining tödlich verunglückte, die OÖN haben berichtet. Eine 26-Jährige setzte auf der B148 zu einem Überholmanöver an, dabei übersah sie den Gegenverkehr, das löste eine fatale Kettenreaktion aus. Ein 29-Jähriger konnte noch ausweichen und fuhr über eine Böschung. Hinter dem Fahrzeug fuhr der 31-Jährige aus Mining. Er konnte nicht mehr ausweichen, es kam zu einer Frontalkollision. Der Innviertler verstarb noch am Unfallort. Die 26-Jährige und ihr Beifahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt.

Am Freitag musste sich die Unfallverursacherin aus Rumänien vor dem Landesgericht Ried wegen grob fahrlässiger Tötung verantworten. Die Frau zeigte sich geständig und gab an, sie sei durch einen Streit im Auto mit ihrem rumänischen Ex-Partner, der in Rumänien mehrere Jahre wegen versuchten Mordes in Haft saß, abgelenkt gewesen. Dieser habe sie während der Fahrt immer wieder beschimpft, bedroht und sogar geschlagen. In dieser psychischen Ausnahmesituation habe sie dann dieses Überholmanöver gestartet. Zudem sei sie völlig übermüdet gewesen. Auf die Frage, warum sie nicht stehen geblieben sei, antwortete die Angeklagte: "Ich habe mich gefürchtet, dass mich mein Ex-Partner schlägt oder er dann ohne mich weiterfährt."

Richter Stefan Kiesl verurteilte die Frau zu einem Jahr bedingter Haft. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.