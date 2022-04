Tödlicher Fahrradunfall im Innviertel

Heute gegen 9 Uhr stürzte ein 67-Jähriger aus dem Bezirk Braunau in der Gemeinde Mauerkirchen mit seinem Fahrrad. Dabei prallte er mit seinem Kopf gegen eine Steinmauer, wodurch er schwere Verletzungen erlitt. Ein in der dortigen Nachbarschaft wohnender Mann fand den gestürzten Fahrradfahrer, leistete sofort Erste Hilfe und verständigte die Einsatzkräfte. Trotz sofortiger Wiederbelebungsmaßnahmen verstarb der Mann noch an der Unfallstelle.