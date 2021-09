Tödlich verunglückt: 86-Jährige von eigenem Auto überrollt

Die 86-Jährige parkte kurz vor 14 Uhr ihren Pkw rückwärts aus ihrer Garage aus. Dabei streifte sie mit dem linken vorderen Kotflügel an der Leibung des Garagentores, wie die Polizei am Freitagabend berichtete. Daraufhin stieg sie aus dem Auto aus, um nach dem Schaden zu sehen, vergaß aber offenbar, die Handbremse zu ziehen. "Dadurch dürfte der Pkw auf der leicht abfallenden Einfahrt ins Rollen gekommen sein", so die Polizei in einer Aussendung. Die Frau stürzte und wurde vom Vorderrad überrollt. Ein Passant hörte die Hilferufe, verständigte die Rettungskräfte und leistete bis zu deren Eintreffen Erste Hilfe. Die Reanimationsversuche des Ersthelfers, der Sanitäter, des Gemeindearztes und der Besatzung des Rettungshubschraubers blieben jedoch ohne Erfolg. Die Frau erlag noch an der Unfallstelle ihrer schweren Verletzungen.