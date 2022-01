TNMS Altheim wird künftig auch zur Schwerpunktschule für MINT-Bereich

Die "digi.TNMS" Altheim ist eine von sieben Schulen in Oberösterreich, die ab dem Schuljahr 22/23 den Schulversuch MINT-Schule plant. MINT-Disziplinen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) seien immer stärker gefragt, und viele Firmen im Umkreis der Altheimer Schule suchten Arbeitskräfte aus diesem Bereich. Besonders Mädchen seien im Fokus von MINT, da diese oft zu wenig in diese Richtung gefördert würden.

Neue Technologien beeinflussen immer mehr Bereiche unseres Lebens, die fortschreitende Digitalisierung beschleunigt diese Entwicklung. Die Anforderungen an junge Menschen am Arbeitsmarkt änderten sich gravierend, so die Projektanten.

Die MINT-Mittelschule stelle einen Beitrag zur Verringerung des Fachkräftemangels und zur Hebung des Frauenanteils in MINT auf der Sekundarstufe I dar.

Absolventen sollen dazu ermutigt werden, entsprechende Berufe sowie Bildungswege als Option zu sehen. Anwendungsorientiertes, praxisnahes und forschendes Lernen werde in den MINT-Fächern ermöglicht. Projektorientiertes Arbeiten, bei dem verschiedenste Bereiche untereinander verknüpft werden, spiele eine zentrale Rolle, ebenso wie die Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern. MINT werde im Schulversuch zusätzlich als eigenes Unterrichtsfach geführt.

Die digi.TNMS Altheim habe mit einer fundierten digitalen Bildung, die sich über den gesamten Unterricht erstrecke, und Zusatzangeboten im Bereich der Begabtenförderung schon bisher gezeigt, dass ihr eine zeitgemäße Ausbildung basierend auf einer soliden Grundausbildung ein großes Anliegen sei. Die Altheimer Schule wird ab dem kommenden Schuljahr 2022/23 eine von sieben MINT-Schwerpunktschulen im Land. Der bereits bestehende Schwerpunkt "digi.TNMS" bleibt erhalten.

Wer mehr über die Ausbildung und die Aufnahmekriterien in die MINT-Klasse in Altheim erfahren möchte, kann sich am 20. Jänner ab 19 Uhr im Rahmen einer Onlinepräsentation informieren. Der Link zur Teilnahme findet sich auf www.tnms-altheim.at. Weitere Infos gibt es auch unter Tel. 07723/43144.