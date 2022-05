Unter dem Titel „Tittmoning: Wasser verbindet“ soll auch die Stadtentwicklung vorangetrieben werden. Entwickelt werden sollen Perspektiven zu Themen wie Verkehr, Hochwasser, Naturschutz und ein generationenübergreifendes Freizeitangebot.

„Diese Landesgartenschau kann in alle Ortsteile und in die Region wirken“, so Bürgermeister Andreas Bratzdrum. In einem intensiven Prozess, unter starker Bürgerbeteiligung mit unterschiedlichen Veranstaltungsformaten, hatte das Landschaftsarchitekturbüro mahl gebhard konzepte seit dem vergangenen Jahr in Zusammenarbeit mit Verwaltung, Stadtrat und Behörden die Bewerbung erarbeitet. Wichtig sei bei aller Begeisterung, eine solide Finanzierung und eine professionelle Finanz- und Projektkontrolle im Blick zu haben, so der Bürgermeister.

Mit einer Landesgartenschau habe man ein gemeinsames Ziel, mit dem man die Stärken der Stadt weiterentwickeln und Defizite oder Mängel beheben könne. Landesgartenschauen in Bayern locken regelmäßig zehntausende Besucher.