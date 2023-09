18-jährige Autolenkerin überschlug sich bei Ausweichmanöver

Die 18-Jährige aus Weibern (Bezirk Grieskirchen) fuhr gegen 22.45 Uhr in Geiersberg mit ihrem Auto auf der B141, der Riederstraße, von Ried kommend Richtung Haag am Hausruck. Zur selben Zeit fuhr ein 17-jähriger Deutscher mit seinem Wagen auf die Riederstraße auf. Die Lenkerin konnte nicht mehr bremsen und wollte einen Zusammenstoß verhindern, indem sie auf die linke Fahrbahnseite auswich. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Auto, fuhr auf die angrenzende Böschung der B141 und überschlug sich zwei Mal. Es kam zu keinem direkten Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 18-Jährige wurde leicht verletzt in das Krankenhaus Ried gebracht.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper