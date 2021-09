Die Schiffsanlegestelle in Engelhartszell wird Ende April einen prominenten Passagier sehen: Schauspieler Til Schweiger wird bei der Taufe des neuen Donauschiffes "Barefoot-Boat" der Passauer Schifffahrtsgesellschaft Wurm + Noé anwesend sein. Die Innviertler Donaugemeinde unterhält seit Jahrzehnten gute Kontakte zur Passauer Reederei. Am Beginn der Rundfahrten nach Österreich unter den damaligen Reedern Wurm und Köck errichtete die Gesellschaft an der Lände in Engelhartszell die erste eigene