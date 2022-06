Rund 20.000 Schweinebauern gibt es in Österreich, etwa 40 Prozent davon bewirtschaften ihren Hof in Oberösterreich. 2,8 Millionen Schweine werden aktuell in Österreich in der Schweineproduktion gehalten, 200.000 davon landen pro Jahr aus dem Innviertel am Schlachthaken. Die Tierwohl-Debatte auf der einen Seite sowie Preisdruck und Inflation auf der anderen Seite beeinflussen derzeit die Arbeit der Schweinebauern massiv.