Tierschutzminister Rauch besuchte Pfotenhilfe Lochen

Petition gegen Beißtrainings an Tierschutzminister Johannes Rauch (li.) in Lochen übergeben

Zuvor übergab ihm die Tierschutzorganisation eine Petition, die fordert, Beißtrainings zu verbieten. Rauch will dazu noch diese Woche einen Vorschlag vorlegen.

"Dass das jetzt so schnell geht, habe ich nicht zu hoffen gewagt. Ich danke den vielen Tierfreunden, die unsere Petition unterstützt und damit der Politik klargemacht haben, dass dieses schreckliche Beißtraining Tieren und Menschen schadet und daher dringend und ausdrücklich verboten werden muss, egal, wie auch immer die Täter diese abscheuliche Scharfmacherei mit dem Ziel, lebende Waffen zu produzieren, jetzt und in Zukunft verharmlosend nennen mögen", reagierte Pfotenhilfe-Geschäftsführerin Johanna Stadler auf die Ankündigung. Die Petition der Pfotenhilfe wurde nach der tödlichen Hundeattacke in Naarn ins Leben gerufen.

"Rücksitz-Lamm" gefüttert

Doch es gab auch Erfreulicheres für den Minister: Das Lamm namens "Chili", das im August in Salzburg auf einem Rücksitz eines kroatischen Lenkers gefunden und daraufhin nach Lochen gebracht worden war, durfte nach langem Bürokratismus bleiben. Dafür sprach sich der Minister selbst aus. Bei seinem Besuch in Lochen durfte er das Lamm nicht nur sehen, sondern auch füttern. Er nutzte den Besuch außerdem für einen Rundgang in der Pfotenhilfe.

